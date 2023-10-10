Аналитик TSN усомнился в возможности Овечкина забросить 50 шайб за сезон в НХЛ

Бывший защитник, а сейчас аналитик североамериканского ТВ Фрэнк Коррадо высказался об успехах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ. Он усомнился в возможности 38-летнего россиянина забросить 50 шайб в регулярном чемпионате.

«Овечкин забьёт 50 голов? Нет, это фантастика! Я жду результат в районе 38-42 шайб. И это всё ещё будет хорошим сезоном для него.

Ове — лучший снайпер всех времён, но сейчас он не забросит 50 шайб. Это не то, к чему как команда стремится „Вашингтон“. Их большинство всё ещё будет на уровне. Но они не будут забивать настолько много при игре в равных составах. Овечкин вряд ли будет заигрывать с отметкой в 50 шайб.

Вероятнее всего, Алекс в новом сезоне забросит около 40 шайб», — приводит слова Коррадо TSN.

В декабре 2022 года Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам. В настоящее время у него 822 гола. Рекордсменом является четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 точных броска за карьеру в лиге.