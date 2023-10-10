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«Девушка Бонда» станет новым членом Международного олимпийского комитета

МОК, так держать!
«Девушка Бонда» станет новым членом Международного олимпийского комитета
10 октября 2023 10:40
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Мумбаи (Индия) на очередную Сессию МОК. Немец возглавит заседание Исполнительного комитета МОК, которое пройдет с 12 по 14 октября в отеле «Трайдент».

Как сообщает, Inside The Games, глава МОК отправился в Мумбаи из Стамбула, где в субботу принял участие во втором дне Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

По прибытии в Мумбаи, который станет вторым индийским городом, принявшим Сессию МОК после Нью-Дели в 1983 году, Бах вместе с членом МОК из Индии Нитой Амбани посетил матч футбольной Индийской Суперлиги (isl) между «Мумбаи Сити» и «Керала Бластерс».

Сессия МОК пройдет в решающий момент, когда организации предстоит принять несколько ключевых решений. Участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже остаётся под вопросом, несмотря на то, что МОК отменил полный запрет на выступление спортсменов из этих стран в международных соревнованиях.

Также в Мумбаи также состоится избрание новых членов МОК. Одним из них станет малазийская актриса, обладательница Оскара Мишель Йео, наиболее известная по роли в фильме «Завтра не умрёт никогда» из серии о Джеймсе Бонде.

источник: Inside The Games
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