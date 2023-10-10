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Счетная палата РФ зафиксировала у Министерства спорта необоснованный расход 1,2 млн рублей

Российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований.
10 октября 2023 13:29
автор: Александр Поволоцкий

Во вторник, 10 октября, проходит заседание комитета Госдумы по спорту совместно с представителями Минспорта России.

Как сообщают «РИА Новости», Счетная палата РФ зафиксировала у ведомства необоснованное расходование средств.

«У Минспорта есть небольшое необоснованное расходование средств, Олег Васильевич Матыцин об этом знает — 1,2 миллиарда рублей. Это небольшой резерв, его нужно иметь в виду», — заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

На заседании обсуждается бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

источник: «РИА Новости»
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