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На форуме «Россия – спортивная держава» в Перми обсудят перспективы спорта будущего

Мероприятие пройдёт с 19 по 22 октября.
На форуме «Россия – спортивная держава» в Перми обсудят перспективы спорта будущего
10 октября 2023 15:12
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: "Россия - спортивная держава"

На Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» обсудят перспективы объединения интерактивных и классических видов спорта.

Организаторы мероприятия запланировали панельную дискуссию на тему «Создавая спорт будущего» и круглый стол «Фиджитал образование: кадры будущего».

Участники форума обсудят следующие вопросы: Фиджитал-спорт – это революция в спорте или ускорение его эволюции?; Как правильно взаимно интегрировать «большой спорт» и киберспорт?; Как фиджитал-спорт и «Игры будущего» помогут сохранить и развить лидерство России в инновационных видах спорта?.

В рамках мероприятия запланированы выступления руководителя проекта «Игры Будущего» Игоря Столярова, президента Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрия Смита.

«Спорт будущего, на мой взгляд, однозначно будет завязан на высоких технологиях. Причем речь здесь идет как о достижениях науки и техники, позволяющих сделать тренировки более эффективными, так и о ментальных технологиях, которые помогут гармонично развивать личность спортсмена. Принцип «в здоровом теле – здоровых дух» становится как никогда актуален, поскольку в основу спорта будущего ляжет синергия физического и ментального», - заявил Смит.

В ходе круглого стола выступят первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дарья Кирьянова, руководитель проекта «Игры Будущего-2024» Игорь Столяров, директор Департамента коммуникаций, образования, молодежных и социальных проектов Агентства развития компьютерного спорта Кристина Колесникова и другие специалисты.

Главным событием спорта в концепции фиджитал станут «Игры Будущего-2024», которые стартуют в Казани весной.

источник: «Советский спорт»
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