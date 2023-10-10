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«Дана Уайт красавчик, как всегда». Штырков — о решении главы UFC вернуть флаги на турниры

Уайту плевать на политику.
10 октября 2023 21:59
автор: Тимур Пацюк

Российский боец Иван Штырков отреагировал на решение главы UFC Даны Уайта позволить спортсменам промоушена выходить на поединки под национальными флагами. Запрет действовал с весны 2022 года.

«Интересное решение. Хотелось бы узнать причину. Уайт красавчик, как и всегда. Так и должно быть. Парни не только за себя выступают, но и за страну, потому что это международный промоушен. Нет ничего зазорного в том, чтобы выходить с флагом своей страны», — приводит слова Штыркова Metaratings.ru.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил уверенность, что Штырков и Владимир Минеев пожмут руки перед поединком по правилам кикбоксинга, который состоится 18 ноября.

источник: Metaratings.ru
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