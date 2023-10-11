Чимаев высмеял Косту после сообщений о возможном снятии бразильца с UFC 294

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев в соцсетях высмеял бразильца Пауло Косту.

Напомним, что южноамериканский спортсмен в преддверии поединка на UFC 294 получил травму и перенес операцию. Коста может сняться с UFC 294.

Чимаев опубликовал удивленное лицо оппонента. Затем боец, представляющий ОАЭ, прикрепил фотографию, на которой Пауло делает операцию по пересадке волос:

Фото: соцсети Хамзата Чимаева

«Еще одна операция», — подписал коллаж Хамзат.

Ранее стало известно, что австралиец Александр Волкановски заменит на UFC 294 травмированного Чарльза Оливейру в титульном бою против Ислама Махачева.