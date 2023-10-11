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Япония отозвала заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Причиной стал коррупционный скандал вокруг Олимпиады в Токио.
11 октября 2023 16:18
автор: Александр Кожевников

Мэр Саппоро Кацухиро Акимото объявил, что город официально отозвал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Скандалы в конце прошлого года привели к общественному недоверию в вопросе проведения Олимпиады. Нам будет сложно добиться понимания от людей по поводу растущих затрат, ведь это создаёт бремя для граждан. Но мы продолжим изучать возможность проведения Олимпийских игр в будущем», - приводит слова Акимото The Japan Times.

На проведение Олимпискйих игр 2030 года, помимо Саппоро, претендовали канадские города Ванкувер и Уистлер, а также американский город Солт-Лейк-Сити. Канадцы ранее тоже отозвали свою заявку.

источник: The Japan Times
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