Япония отозвала заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Мэр Саппоро Кацухиро Акимото объявил, что город официально отозвал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Скандалы в конце прошлого года привели к общественному недоверию в вопросе проведения Олимпиады. Нам будет сложно добиться понимания от людей по поводу растущих затрат, ведь это создаёт бремя для граждан. Но мы продолжим изучать возможность проведения Олимпийских игр в будущем», - приводит слова Акимото The Japan Times.

На проведение Олимпискйих игр 2030 года, помимо Саппоро, претендовали канадские города Ванкувер и Уистлер, а также американский город Солт-Лейк-Сити. Канадцы ранее тоже отозвали свою заявку.