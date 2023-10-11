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На форуме «Россия – спортивная держава» состоится Конгресс индустрии зимних видов спорта

С 19 по 20 октября.
На форуме «Россия – спортивная держава» состоится Конгресс индустрии зимних видов спорта
11 октября 2023 17:22
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автор фото: «Россия – спортивная держава»

В рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» пройдет конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного образа жизни. Программа предлагает информативную серию мероприятий, направленных на развитие и популяризацию зимних видов спорта в России.

Программа конгресса преимущественно состоит из дискуссионных площадок. В рамках открытия будет организована установочная сессия, где спикеры презентуют программы и планы, ориентированные на участников конгресса. После установочной сессии состоится дискуссия о развитии и популяризации зимних видов спорта, представители спортивных федераций расскажут о планах и проектах, реализуемых для привлечения зрительской аудитории и узнаваемости своего вида спорта, обсудят что влияет на спортивные предпочтения граждан, как тренд на массовость влияет на их вид спорта. Выступят представители ледовых, лыжных видов спорта и даже зимнее плавание, которое с этого года официально включено в «ВИД СПОРТА»

Центральным событием первого дня станет круглый стол, где будут обсуждаться создание объектов спорта и туризма и перспективы в области горнолыжного и курортного хозяйства. В продолжение конгресса на дискуссионной площадке обсудят технические кадры, которых не хватает для проведения тренировочных и соревновательных мероприятий, а также рассмотрят возможности взаимодействия спортивной отрасли с Федеральным проектом «Профессионалитет», реализуемым Министерством просвещения Российской Федерации. В завершение первого дня запланирован круглый стол, на котором будут обсуждаться успешные практики импортозамещения. обеспечение инвентарем и оборудованием зимних видов спорта. Событие будет организовано совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Ассоциацией специалистов спортивной индустрии.

Во второй день работы конгресса состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Современная система спортивной подготовки в зимних видах спорта», посвященная 100-летию Министерства спорта Российской Федерации.

Эти мероприятия, составляющие конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного образа жизни, станут важной площадкой для обмена опытом, презентации инновационных проектов и развития сотрудничества между представителями зимних видов спорта.

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