Чемпион ОИ-2022 по спортивной гимнастике Далалоян рассказал, что хотел бы сыграть за медиаклуб

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что хотел бы попробовать себя в клубе Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Планирую ли я выступать в медиафутбольной команде? Я уже года два собираюсь. Медийный футбол также требует подготовки и внимания, поэтому не всё так просто, но я обязательно хочу принять участие. Надеюсь, что в ближайшее время у меня получится», — приводит слова Далалояна Metaratings.

Далалоян – чемпион Олимпиады-2022 в Токио в командных соревнованиях, трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.