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Чемпион ОИ-2022 по спортивной гимнастике Далалоян рассказал, что хотел бы сыграть за медиаклуб

Атлет хочет попробовать себя в другом виде спорта.
11 октября 2023 21:38
автор: Денис Владимиров

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что хотел бы попробовать себя в клубе Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Планирую ли я выступать в медиафутбольной команде? Я уже года два собираюсь. Медийный футбол также требует подготовки и внимания, поэтому не всё так просто, но я обязательно хочу принять участие. Надеюсь, что в ближайшее время у меня получится», — приводит слова Далалояна Metaratings.

Далалоян – чемпион Олимпиады-2022 в Токио в командных соревнованиях, трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

источник: Metaratings.ru
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