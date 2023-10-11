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48-летняя гимнастка Чусовитина заявила, что намерена отобраться на Олимпиаду в Париже

Игры 2024 года могут стать девятыми в карьере спортсменки.
11 октября 2023 23:25
автор: Денис Владимиров

48-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что намерена отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«На Азиатских играх почувствовала, что всё постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже», – приводит слова Чусовитиной «Московский Комсомолец».

Чусовитина – участница восьми Олимпиад. В 1992 году она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СНГ в командных соревнованиях. В 2008 году она завоевала серебряную награду на ОИ в опорном прыжке.

источник: «Московский комсомолец»
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