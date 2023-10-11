48-летняя гимнастка Чусовитина заявила, что намерена отобраться на Олимпиаду в Париже

48-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что намерена отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«На Азиатских играх почувствовала, что всё постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже», – приводит слова Чусовитиной «Московский Комсомолец».

Чусовитина – участница восьми Олимпиад. В 1992 году она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СНГ в командных соревнованиях. В 2008 году она завоевала серебряную награду на ОИ в опорном прыжке.