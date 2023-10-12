Уволенный в Эстонии сербский тренер Йованович рассказал о любви к Путину

Сербский тренер Владимир Йованович высказал своё отношение к президенту РФ Владимиру Путин. Наставник был уволен из эстонского мини-футбольного клуба «Виймси Смсраха» за поздравление главы государства.

«Я просто сказал то, что чувствовал и хотел сказать. Поздравил Владимира Путина с днём ​​рождения. Для меня сейчас он лучший человек на свете. Путин борется за свободу. Он борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян и пытаются вам помочь.

Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что НАТО — наше будущее. Но их меньше 20%, однако их никто не притесняет. Это называется демократия!

Никто не хочет конфликтов. Как мне кажется, у русских и украинцев такая же тесная связь, как у сербов и черногорцев. Политика разрушает отношения народов, но не должна разрушать спорт. Я хочу наслаждаться жизнью, работать и быть счастливым», — приводит слова Йовановича Sport24.

Увольнение Йовановича объяснил руководитель мини-футбольного клуба «Смсраха» Андрей Головин: «Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера Владимира Йовановича в социальных сетях. Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается СВО, главный тренер команды так себя вёл. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплёки».