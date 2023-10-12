Хоркина оценила шансы 48-летней Чусовитиной пройти отбор на Олимпийские игры-2024 в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина оценила шансы узбекистанской гимнастки Оксаны Чусовитиной квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года.

Отметим, что накануне 48-летняя спортсменка заявила о своём решении пройти отбор на соревнования в Париже.

«Насчет ее шансов считаю, что только соревнования могут показать нам, способна ли она пройти на Олимпиаду. Если она соответствует уровню, если хватит спортивных принципов, то у нее есть шансы. Но, конечно, я желаю Оксане удачи», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Хоркиной.

Отметим, Чусовитина была участницей восьми Олимпиад. В 1992 году она стала олимпийской чемпионкой в составе сборной СНГ в командных соревнованиях. В 2008 году Оксана завоевала серебро в опорном прыжке.

48-летняя гимнастка Чусовитина заявила, что намерена отобраться на Олимпиаду в Париже