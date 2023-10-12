БК «Мелбет» приняла участие в форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»

Представители букмекерской компании «Мелбет» посетили форум «Азартные игры: отчисления на спорт», который состоялся в начале октября в Москве.

Одной из главных тем форума стала ответственная игра и борьба с игровой зависимостью.

«Мелбет» полностью разделяет стремление сообщества организаторов азартных игр к созданию в России культуры ответственной игры. С начала своей деятельности «Мелбет» предоставляет своим игрокам шанс ограничить возможность приема интерактивных ставок и заключения пари. Для этого достаточно направить направить заявление в адрес букмекера. Подробные инструкции всегда можно получить у сотрудников технической поддержки по номеру +7 (800) 707-01-38 или с помощью других способов связи, указанных на официальном сайте.

БК «Мелбет» обращает внимание клиентов на то, что ставки на спорт не должны рассматриваться в качестве способа заработка, а зависимость от азартных игр — это серьезная проблема, которая требует профессиональной помощи. Играйте ответственно.

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