Рекордсменка мира по плаванию выступит на Играх БРИКС в ЮАР

На Играх БРИКС в ЮАР выступит 34 российских спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

Россияне примут участие в 6 видах спорта, представленных на Играх: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина – пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины – настольный теннис и теннис на колясках).

В состав сборной России вошли чемпионка Европы по плаванию, рекордсменка мира Евгения Чикунова, серебряный призер Всероссийской спартакиады в соревнованиях по плаванию Анастасия Дуплинская и чемпион России по плаванию Алексей Ткачев.

Всего в Играх БРИКС выступит около 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России.

Соревнования пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане (ЮАР).