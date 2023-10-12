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МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Спортивная организация просит ожидать дальнейших уведомлений по этому вопросу.
МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
12 октября 2023 16:49
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Директор по коммуникациям Международной олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация приняла решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) от членства олимпийского движения.

Сообщается, что отстранение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: Международный олимпийский комитет
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