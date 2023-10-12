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«Соревнуются в том, кто больше нам навредит». Роднина - об отстранении ОКР

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России.
12 октября 2023 17:31
автор: Александр Кожевников

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Они, по-моему, соревнуются в том, кто больше нам навредит. Кто-то захватил пальму первенства. Все их действия можно прочитать заранее. Изменить они уже ничего не могут, продолжают идти в таком ключе», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что отстранение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: «Спорт-Экспресс»
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