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Губерниев отреагировал на решение МОК отстранить Олимпийский комитет России

Об этом стало известно в четверг, 12 октября.
12 октября 2023 17:39
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу того, что МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.

Такое решение было принято в связи с тем, что в состав ОКР были включены олимпийские комитеты новых регионов РФ.

«Они отстранили нас от отстранения? Это уже какой-то бред! Стоит наплевать на них и заниматься своими делами в надежде, что через какое-то время нас снова пустят. Совершенно странными делами занимается МОК. Будем продолжать соревноваться внутри страны, развивать спорт и наплевать на такие странные заявления от МОК, которые ничего нового не несут. Я бы удивился, если бы нас приняли обратно, а так совершенно удивляться нечему», — приводит слова Губерниева Sport24.ru.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: Sport24.ru
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