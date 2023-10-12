Юрист: российские спортсмены после решения МОК всё равно могут попасть на Олимпиаду

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Отстранение — поражение в правах Олимпийского комитета России. Основное последствие, которое интересует всех, — основная функция национального олимпийского комитета заключается в заявлении спортсменов на Олимпийские игры. Спортсмен может там выступать, если только он заявлен от своего национального олимпийского комитета. Если такого комитета нет и спортсмен никем не заявляется, выступать он не может. Но у нас уже такая ситуация была в России перед Олимпиадой в 2018 году. Тогда МОК приглашал спортсменов. На предыдущих олимпийских играх были спортсмены Олимпийского комитета России, а в 2018 году были ОАР. Всё равно остаётся возможность, что сам МОК заявит и пригласит каких-то спортсменов, будет инициатором. Российские спортсмены всё равно могут попасть на Олимпиаду», — цитирует Анцелиовича «Чемпионат».

Сообщается, что отстранение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.