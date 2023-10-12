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Валуев назвал логичным отстранение ОКР

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России на неопределённый срок.
12 октября 2023 17:43
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Логично. И прогнозируемо. И черт с этим МОК», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что отстранение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: «Спорт-Экспресс»
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