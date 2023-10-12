Министр спорта Украины заявил, что по его инициативе МОК поднял вопрос об отстранении ОКР

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отреагировал на новость о том, что МОК временно прекратил сотрудничество с Олимпийским комитетом России.

«Решением исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, заседание которого сегодня началось в Мумбаи, принято решение о приостановлении членства российского олимпийского комитета в МОК. Основанием для принятия этого решения было грубое нарушение российским олимпийским комитетом Олимпийской хартии – включение в состав рок олимпийских советов на временно оккупированных территориях нашего государства. Именно после моего обращения в МОК от 6 октября Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что МОК начал процедуру поднятого вопроса и рассмотрел его сегодня на заседании исполкома», – сообщил Гутцайт в своих соцсетях.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.