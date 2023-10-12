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Татьяна Тарасова: МОК имел полное право спросить с нас за включение новых регионов в состав ОКР

Тренер высказалась о новых санкциях в отношении России.
12 октября 2023 18:20
автор: Денис Владимиров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего объявления.

МОК наказал ОКР за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Наверное, мы имели право на включение регионов в состав ОКР, а МОК имел полное право спросить с нас за это. У каждого своя правда. Нужно было предъявить в МОК какой-то серьезный международный документ, в котором объяснялось бы, что это наши новые территории», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы о включении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

источник: «РИА Новости»
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