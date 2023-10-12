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«Удивляет, почему они не сделали этого раньше». Журова - об отстранении ОКР

МОК отстранил Олимпийский комитет России.
12 октября 2023 18:20
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Меня больше удивляет, почему они не сделали этого раньше. Идет же информационная война. Что меняется? Наших спортсменов все равно не допускают до ОИ, есть у нас олимпийских комитет или нет. Нейтральный статус они убрать не могут. Они удовлетворили политическое давление со стороны стран Запада, в том числе Украины. Нас уже официально вводят в нейтральный статус. Ждут, когда наши спортсмены начнут убегать из России только ради Олимпиады.

Все спортсмены будут решать сами — сам же президент так сказал. Наш президент действует без нарушения прав спортсменов. Но у нас будут свои соревнования. Теперь, например, еще больше вырастет статус Игр Дружбы», - приводит слова Журовой Sport24.

Сообщается, что отстранение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: Sport24.ru
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