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Колобков заявил, что решение МОК об отстранении ОКР не соответствует Олимпийской хартии

МОК отстранил Олимпийский комитет России.
12 октября 2023 19:45
автор: Александр Кожевников

Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«По-моему, это их не первое подобное заявление после принятия в члены ОКР наших олимпийских советов наших новых территорий. Жаль, что МОК избрал путь конфронтации, но это их решение. И я считаю, что ОКР его должен оспаривать любыми выбранными способами. Оно не соответствует духу и положениям Олимпийской хартии», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Сообщается, что отстранение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: ТАСС
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