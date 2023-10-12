Матыцин высказался об отстранении Олимпийского комитета России со стороны МОК

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на новость по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил ОКР.

Отстранение связано с включением в состав Олимпийского комитета России олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной. Мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями», — приводит слова Матыцина официальный телеграм-канал Минспорта.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.