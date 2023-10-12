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Матыцин высказался об отстранении Олимпийского комитета России со стороны МОК

В четверг, 12 октября, спортивная организация приняла решение приостановить сотрудничество с российским комитетом.
12 октября 2023 20:32
автор: Глеб Шевяков

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на новость по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил ОКР.

Отстранение связано с включением в состав Олимпийского комитета России олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной. Мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями», — приводит слова Матыцина официальный телеграм-канал Минспорта.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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