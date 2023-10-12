Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от предстоящего участия России в Играх БРИКС, которые пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане.

«На мой взгляд, любые международные соревнования несут для спортсменов иные чувства и ощущения, чем просто турниры внутри страны. Очень важно не терять этого. Игры БРИКС будут крайне полезны для наших молодых атлетов, позволят испытать на себе дух большого соперничества и некоторого давления, хотя бы потому, что будет звучать не только родной для них язык. Россию ожидает действительно трудная борьба в медальном зачете, чего только будет стоить представительство Китая. Но, позволю себе заметить, самое главное тут то, что впервые за долгое время наконец-то прозвучит наш национальный гимн и поднимется флаг Российской Федерации», — приводит слова Журовой RT.

Россияне примут участие в 6 видах спорта, представленных на Играх: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина – пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины – настольный теннис и теннис на колясках).

Всего в Играх БРИКС выступит около 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, России и других стран.

Соревнования пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане (ЮАР).