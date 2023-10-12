Карпин отреагировал на новость об отстранении ОКР со стороны МОК

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить от членства в олимпийском движении Олимпийский комитет России (ОКР).

Отстранение связано с включением в состав Олимпийского комитета России олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК , это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

«А до этого, что, допуск был? Ничего нового, по‑моему», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.