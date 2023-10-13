«Более справедливым результатом была бы ничья». Непомнящий — об игре России с Камеруном

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о товарищеском матче между «неукротимыми львами» и Россией.

Игра в Москве завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0.

«Наши были немного зажаты в первом тайме, но потом разбегались. Более справедливым счётом была бы ничья, но я доволен победой, наши ребята приложили максимум усилий. Не скажу, что это потолок нашей команды, но видно, что сборная может играть на таких скоростях. Приятно, что я наносил символический удар в матче. Рад, что словно снова вернулся на 30 лет назад», — приводит «Матч ТВ» слова Непомнящего.

Добавим, что под руководством специалиста сборная Камеруна на ЧМ-1990 дошла до четвертьфинала.