Президент Союза конькобежцев России уверен, что к Олимпиаде‑2026 ситуация изменится

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал ситуацию с допуском атлетов из России к зимней Олимпиаде-2026.

«Лучше бы МОК озадачился соблюдением исторических моментов, принципов, которые лежат в основе олимпийского движения. О том, что спорт во имя мира и вне политики, а тут сплошная политика и политические решения. Ситуация до Олимпиады‑2026 изменится? Я почему‑то в этом уверен. В любом случае мы продолжаем готовиться», — сказал Гуляев «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 12 октября, МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Сообщается, что отстранение связано с включением в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению МОК, это «нарушает территориальную целостность Украины и Олимпийскую хартию».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.