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Недавно прооперированный гимнаст Аблязин вернулся в состав сборной России

Олимпийский чемпион продолжает восстанавливаться после травмы плеча.
13 октября 2023 12:11
автор: Виталий Стопин

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Дениса Аблязина. Недавно 31-летний гимнаст присоединился к национальной команде на сборе на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Денис уже приехал на сбор и тренируется практически наравне со всеми остальными спортсменами. Аблязин чувствует себя прекрасно, говорит, что у него сейчас ничего не болит. Он настоящий боец. Хотя упражнения на кольцах ему пока делать нельзя — ещё рано», — цитирует Родионенко ТАСС.

Денис Аблязин получил травму плеча на чемпионате России, который прошёл в марте в Казани. В апреле 2023 года он перенёс операцию и затем проходил восстановление.

Аблязин завоевал золотую медаль в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

источник: ТАСС
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