Недавно прооперированный гимнаст Аблязин вернулся в состав сборной России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Дениса Аблязина. Недавно 31-летний гимнаст присоединился к национальной команде на сборе на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Денис уже приехал на сбор и тренируется практически наравне со всеми остальными спортсменами. Аблязин чувствует себя прекрасно, говорит, что у него сейчас ничего не болит. Он настоящий боец. Хотя упражнения на кольцах ему пока делать нельзя — ещё рано», — цитирует Родионенко ТАСС.

Денис Аблязин получил травму плеча на чемпионате России, который прошёл в марте в Казани. В апреле 2023 года он перенёс операцию и затем проходил восстановление.

Аблязин завоевал золотую медаль в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).