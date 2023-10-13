«Сочи» объявил о заключении контракта с нападающим Джереми Бракко

Пресс-служба хоккейного клуба «Сочи» объявила о заключении контракта с нападающим Джереми Бракко. Односторонний контракт хоккеиста с черноморским клубом будет действовать до 30 апреля 2024 года.

12 октября «Барыс» официально сообщил о расторжении контракта с Джереми Бракко по соглашению сторон. В нынешнем сезоне КХЛ 26-летний американец провёл шесть матчей и отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3».

Примечательно, что Бракко не играл с 18 сентября 2023 года, когда в последний раз вышел в джерси «Барыса» на матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Позже казахстанский клуб перевёл американского хоккеиста на драфт отказов.