Бах заявил, что у МОК нет дедлайна по снятию отстранения Олимпийского комитета России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что нет дедлайна по снятию отстранения Олимпийского комитета России.

«Дедлайна по снятию отстранения (ОКР) нет, оно будет действовать до дальнейшего уведомления, мы будем мониторить развитие ситуации», - приводит слова руководителя РИА Новости.

При этом он отметил, что МОK может пригласить на Олимпиаду-2024 нейтральных атлетов из РФ, а статус ОКР на это никак не повлияет.

Напомним, МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.