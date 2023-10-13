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МОК не отстранил Исинбаеву и Тарпищева из-за того, что они не поддержали СВО

В организации объяснили продолжение сотрудничества с россиянами.
13 октября 2023 13:54
автор: Степан Шереметьев

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не стала отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева после того, как было установлено, что они не имеют контрактных отношений с российской армией и не поддерживали СВО.

«Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России. Комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой - ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армии, они не поддерживали конфликт на Украине», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева осталась в составе комиссии спортсменов МОК, а президент Федерации тенниса России Тарпищев сохранил место в комиссии Olympism365.

источник: «РИА Новости»
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