МОК не отстранил Исинбаеву и Тарпищева из-за того, что они не поддержали СВО

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не стала отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева после того, как было установлено, что они не имеют контрактных отношений с российской армией и не поддерживали СВО.

«Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России. Комиссия по этике МОК проверила этих двух членов, вывод такой - ни Исинбаева, ни Тарпищев не имеют контрактных отношений с российской армии, они не поддерживали конфликт на Украине», - приводит слова руководителя РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева осталась в составе комиссии спортсменов МОК, а президент Федерации тенниса России Тарпищев сохранил место в комиссии Olympism365.