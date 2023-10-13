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Ирина Винер: нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских игр

ОКР пока не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.
13 октября 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала решение исполкома МОК отстранить ОКР до дальнейшего уведомления.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявлял, что бойкот ОИ-2024 приведет к изоляции отечественного спорта минимум на два цикла.

«Я считаю, этого следовало ожидать, уже говорила об этом. Как говорит наш президент, если драка неминуема, надо бить первым. Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — цитирует Винер Sport24.

В конце марта МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах только в качестве нейтральных атлетов. Речь идёт о тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО.

источник: Sport24.ru
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