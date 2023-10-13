Бах назвал страны, которые предлагали отменить санкции в отношении российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что представители африканских стран просили рассмотреть вопрос снятия санкций с российских и белорусских спортсменов.

«Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года МОК призвал международные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. А в конце марта нынешнего года МОК рекомендовал допускать атлетов до участия в международных турнирах только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами.