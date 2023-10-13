Бах объяснил, почему произошла задержка в выплатах Олимпийскому комитету России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что задержка с выплатами Олимпийскому комитету России (ОКР) произошла из-за санкций в сегменте платежных систем.

Ранее ОКР подал в суд на МОК из-за задолженности более 8 млн долларов.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда выплаты не могли быть совершены по причине санкций, которые были наложены на платежную систему», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, 12 октября исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.