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МОК утвердил новые виды спорта в соревновательной программе ОИ-2028

Игры пройдут в американском Лос-Анджелесе.
13 октября 2023 14:55
автор: Александр Поволоцкий

На сессии МОК в индийском Мумбае утверждены новые виды спорта в соревновательной программе Олимпиады-2028.

Глава организации Томас Бах сообщил, что на Играх в Лос-Анджелесе пройдут состязания по бейсболу/софтболу, крикету, флаг‑футболу, лакроссу и сквошу.

«Эти пять прeдложенных видов спорта полностью соoтветствуют американской спортивной культуpе и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включeние позволит олимпийскому движению взaимодействовать с новыми сообществами спoртсменов и болельщиков в США и во всем мирe. В то же время междунaродные виды спорта придут в Соединeнные Штаты», — заявил глава МОК.

Количество квот в этих видах спорта будут определены позднее.

Добавим, что Олимпиада 2028 года с 14 по 30 июля.

источник: МОК
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