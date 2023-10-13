МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Исполком Международного олимпийского комитета выступил с рекомендацией включить тяжелую атлетику в программу ОИ-2028.

В 2021 году этот вид спорта, наряду с боксом и современным пятиборье, был исключён из расписания Игр в США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК, новое решение было принято после того, как IWF делегировала антидопинговое управление Международному агентству по тестированию.

Для попадания в итоговую программу Олимпийских игр международным федерациям необходимо будет доказать, что они решили свои проблемы.