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МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Игры в США пройдут с 14 по 30 июля.
13 октября 2023 15:35
автор: Александр Поволоцкий

Исполком Международного олимпийского комитета выступил с рекомендацией включить тяжелую атлетику в программу ОИ-2028.

В 2021 году этот вид спорта, наряду с боксом и современным пятиборье, был исключён из расписания Игр в США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК, новое решение было принято после того, как IWF делегировала антидопинговое управление Международному агентству по тестированию.

Для попадания в итоговую программу Олимпийских игр международным федерациям необходимо будет доказать, что они решили свои проблемы.

источник: ТАСС
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