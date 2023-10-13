Губерниев высказался о перспективах гимнастки Чусовитиной выиграть медаль на Олимпиаде-2024

Российский спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил шансы олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Оксаны Чусовитиной завоевать медаль на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Ранее 48-летняя спортсменка, представляющая сборную Узбекистана, заявила, что намерена отобраться на Олимпиаду 2024 года.

«Чусовитина — абсолютный уникум, она одна такая на всей планете. Стою перед ней на коленях и снимаю все шляпы, которые у меня есть. Я вообще не удивлюсь, если на Олимпиаде Чусовитина выиграет медаль. Она фантастическая спортсменка в фантастической форме. Я наблюдаю за ней больше 30 лет, с тех пор, когда она только попала в сборную СССР. Она феномен. Желаю Оксане удачи, слежу за ее карьерой и восторгаюсь», — приводит слова 49-летнего комментатора «Матч ТВ».

Чусовитина является победительницей Олимпиады-1992 в составе объединенной команды выиграла золото в командном турнире.

Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.