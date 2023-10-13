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В РУСАДА отреагировали на отстранение российского пингпонгиста, выпивавшего на матче

Агентство высказало свою позицию по инциденту с Василием Филатовым. 
В РУСАДА отреагировали на отстранение российского пингпонгиста, выпивавшего на матче
13 октября 2023 17:29
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

РУСАДА не станет возбуждать дело в отношении пингпонгиста Василия Филатова, которые употреблял алкоголь во время матча. Об этом «Советскому спорту» сообщили в пресс-службе агентства.

«Алкоголь (этанол) не входит в Запрещённый список ВАДА. Вероятнее всего, федерация отстранила спортсмена в соответствии со своими внутренними правилами. РАА «РУСАДА» не проводит обработку результатов по этому делу, в отношении спортсмена не возбуждено дело о возможном нарушении антидопинговых правил», — заявили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошёл во время командного Кубка России по настольному теннису. Представляющий Владимирскую область Филатов во время матча с командой Санкт-Петербурга, сидя на скамейке, употребил алкогольный напиток. Главный судья матча, узнав о случившемся, принял решение дисквалифицировать игрока до конца турнира.

источник: «Советский спорт»
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