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Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2023 году

Португалец обошёл Месси и Неймара.
13 октября 2023 22:14
автор: Денис Владимиров

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году по версии журнала Forbes.

По данным издания, 38-летний нападающий заработал около $ 260 млн. Отмечается, что только $ 60 млн от дохода португальца связаны со спортивной составляющей, остальные $ 200 млн он получил на рекламных контрактах.

Второе место в рейтинге занимает нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси, заработавший за год $ 135 млн.

Тройку лидеров по данному показателю замкнул бразильский форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар — его доход составил $ 112 млн.

источник: Forbes
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