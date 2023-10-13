Дубль Роналду помог сборной Португалии обыграть Словакию

Сборная Португалии обыграла команду Словакии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Португальцы забили дважды в первом тайме. На 18-й минуте отличился нападающий Гонсалу Рамуш, а через десять минут форвард Криштиану Роналду реализовал пенальти.

На 69-й минуте защитник словаков Давид Ханко отыграл один мяч, однако спустя три минуты Роналду оформил дубль.

В конце матча полузащитник Станислав Лоботка сократил отставание гостей до минимума, но достичь большего им не удалось.

Португалия выиграла все семь матчей в квалификации Евро-2024 и с 21 баллом занимает первое место в таблице группы J. Словакия с 13 очками находится на второй строчке.