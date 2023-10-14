Четыре очка Малкина принесли «Питтсбургу» разгромную победу над «Вашингтоном»

«Вашингтон» в стартовом матче сезона разгромно уступил «Питтсбургу» со счётом 0:4. Для «Пингвинз» это была вторая встреча в регулярном чемпионате.

Счёт на 25-й минуте открыл российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Впоследствии он также отметился ассистентским хет-триком. Также в его активе показатель полезности «+2» и 4 броска в створ за 16:36 на льду.

Малкина признали первой звездой встречи. Третья звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который отметился дублем.

У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина «-1», 2 минуты штрафа, 3 силовых приёма и 4 броска за 18:42. Евгений Кузнецов отметился двумя броска за 19:56.