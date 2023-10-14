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Дмитрий Васильев: Тарпищев и Исинбаева могут донести до МОК нашу точку зрению, чтобы Россию услышали

Но два человека от РФ на весь МОК – капля в море.
14 октября 2023 09:28
автор: Тимур Пацюк

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что организация не стала отстранять Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева, так как они не поддерживают СВО.

«В Тарпищеве я не сомневаюсь, а вот по поводу Лены пока остаются вопросы. Помочь они нам могут только в одном - донести до Международного олимпийского комитета нашу точку зрению, чтобы позиция России была услышана.

Если никого там не будет, то и объяснять будет некому. В других ситуациях они вряд ли могут помочь. Сложно представить, чтобы в рамках какого-то голосования два человека могли бы на что-то повлиять», - цитируют Васильева «РИА Новости».

Напомним, Шамиль Тарпищев руководит Федерацией тенниса России, Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой в прыжкам с шестом.

источник: «РИА Новости»
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