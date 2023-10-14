РУСАДА дисквалифицировала российского гребца Шишкина на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА дисквалифицировала Алексея Шишкина (вид спорта – гребля на байдарках и каноэ) на 3 месяца. Об этом говорится на сайте организации.

Спортсмен нарушил п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация вступает в силу с даты вынесения решения, а именно с 10 октября 2023 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 25 июля 2023 года.

Ранее в РУСАДА отреагировали на отстранение российского пингпонгиста, выпивавшего на матче.