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РУСАДА дисквалифицировала российского гребца Шишкина на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил

Временно байдарочник не сможет принимать участие в соревнованиях.
14 октября 2023 10:48
автор: Тимур Пацюк

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА дисквалифицировала Алексея Шишкина (вид спорта – гребля на байдарках и каноэ) на 3 месяца. Об этом говорится на сайте организации.

Спортсмен нарушил п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация вступает в силу с даты вынесения решения, а именно с 10 октября 2023 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 25 июля 2023 года.

Ранее в РУСАДА отреагировали на отстранение российского пингпонгиста, выпивавшего на матче.

источник: РУСАДА
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