В МОК заявили, что к 2040 году только 10 стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о том, как климатические проблемы могут повлиять на проведение зимних Игр в будущем.

«К 2040 году только десять стран смогут проводить турниры по зимним видам спорта на Олимпиадах. Нам нужно как можно быстрее решать вопросы с тем, как изменение климата влияет на проведение Игр. Это очень комплексная проблема, так что нам нужно подойти к ней правильно», – цитирует Баха сайт AFP.

Также глава МОК подчеркнул, что одним из решений проблемы может стать проведение Олимпиад сразу в двух странах. Комитет одобрил эту инициативу для Игр-2030.