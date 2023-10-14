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Норвежские лыжники обвинили Большунова во лжи

Сан Саныч заявил, что скандинавы хотят его возвращения на международную арену.
Норвежские лыжники обвинили Большунова во лжи
14 октября 2023 11:56
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Норвежские лыжники сомневаются в правдивости слов Александра Большунова, заявившего, что кто-то из состава сборной Норвегии отправил ему сообщение: «Возвращайся и соревнуйся с нами, нам тебя не хватает». Об этом пишет Nettavisen.

Так, Эвен Нортуг признался, что не представляет, у кого из его скандинавских коллег может быть пророссийский посыл.

«Я не отправлял это сообщение. Вполне возможно, что кто-то пишет ему за кулисами, но я ничего не слышал. Думаю, Большунов врёт. Это может стать способом оказать некоторое давление на ситуацию. Ведь никто не может защититься от этого. Я сомневаюсь, что кто-то здесь отправил Большунову такое», — отметил Нортуг.

Позицию Эвена разделяет и Дирик Тёнсет.

«Я не совсем понимаю, кто бы мог это написать. Осмелюсь сказать, что в отношении членов команды это заявление - неправда», — подчеркнул Тёнсет.

источник: Nettavisen
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