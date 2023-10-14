«Оставьте меня в покое». Винер оттолкнула микрофон и отказалась отвечать на вопрос об Исинбаевой

Тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Винер отказалась отвечать на вопрос о Елене Исинбаевой. Журналистка поинтересовалась, потерян ли полностью контакт с двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом.

«Ничего я на эту тему говорить не буду. Оставьте меня в покое со своими провокационными вопросами, молодушка. Задавай нормальные вопросы, тоже мне!» — сказала Винер, после чего демонстративно оттолкнула поднесённый к ней микрофон журналистки.

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Ранее глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что Тарпищев и Исинбаева могут донести до МОК точку зрения России, так как на них не распространяется отстранение.

