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«Оставьте меня в покое». Винер оттолкнула микрофон и отказалась отвечать на вопрос об Исинбаевой

Гуру отечественной гимнастики не повелась на провокацию.
14 октября 2023 12:10
автор: Тимур Пацюк

Тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Винер отказалась отвечать на вопрос о Елене Исинбаевой. Журналистка поинтересовалась, потерян ли полностью контакт с двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом.

«Ничего я на эту тему говорить не буду. Оставьте меня в покое со своими провокационными вопросами, молодушка. Задавай нормальные вопросы, тоже мне!» — сказала Винер, после чего демонстративно оттолкнула поднесённый к ней микрофон журналистки.

ВИДЕО

Ранее глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что Тарпищев и Исинбаева могут донести до МОК точку зрения России, так как на них не распространяется отстранение.

источник: News.ru
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