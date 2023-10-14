Колосков поддержал заявление УЕФА о работе чиновников из России в организации

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о заявлении УЕФА о том, что отстранение российских команд не затронет чиновников из России.

«Вообще, наших людей там достаточно много находится. Плюс к этому Дюков является членом исполкома УЕФА. Все это не так просто делается. Пока что вопрос так не стоит, и на данную тему не высказывались. Но этот процесс нереальный, потому что члена исполкома избирает конгресс. Поэтому из конгресса никого убирать не будут по этому поводу», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что исполком УЕФА отменил своё решение по допуску юношеских сборных России на международные соревнования.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и национальные команды от участия в турнирах под своей эгидой.

Федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.