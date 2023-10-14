Пловец Минаков сообщил, что прилетит из США в Россию ради участия в чемпионате и Кубке Сальникова

Российский пловец Андрей Минаков заявил, что в скором времени прилетит в Россию на соревнования на короткой воде.

21-летний атлет получает образование в Стэнфордском университете в США.

«Планирую уже скоро быть в России. Выступлю на чемпионате России и Кубке Сальникова», – приводит слова Минакова «Матч ТВ».

Чемпионат России по плаванию начнётся 20 ноября и пройдёт в Санкт-Петербурге.

Минаков является трёхкратным призёром чемпионата мира-2019, победителем чемпионата Европы и действующим рекордсменом России в плавании на 100 метров баттерфляем (50,83).