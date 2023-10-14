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Стало известно, когда на поиски упавшей в расщелину альпинистки вылетит вертолёт

Событие произошло в субботу, 14 октября, в Непале.
14 октября 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков

В Федерации альпинизма России (ФАР) рассказали, что поисково-спасательная операция с участием вертолёта для нахождения российской альпинистки Надежды Оленевой стартует завтра, 15 октября.

Ранее появилась информация, что 38-летняя спортсменка упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Её коллеги по восхождению Роман Абилдаев и Радом Кашапов сообщили, что падение альпинистки произошло с высоты 6 680 метров.

«Сегодня пять часов занимались решением вопросов со страховой компанией по поисково‑спасательной операции. Вертолет был готов вылететь, но не смог, были сильные порывы ветра, облачность делала рискованным подъем вертолета. Прогноз на завтра более положительный и в шесть утра планируется вылет для поисково‑спасательных работ. Остальные два члена команды спустились в базовый лагерь, там ждут вертолет, чтобы показать место возможного падения», – приводит заявление пресс-службы (ФАР) «Матч ТВ»

В прошлом году Оленева стала победительницей чемпионата России по альпинизму.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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